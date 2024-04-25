Новый сезон начнется в московской усадьбе Деда Мороза 1 мая

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 1 мая в столичной резиденции Деда Мороза в Кузьминках начнется новый сезон. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Для юных посетителей подготовили интерактивные экскурсии, квесты, развивающие мастер-классы и творческие фестивали. Также гости увидят арт-объекты, созданные по мотивам русских народных сказок. Главной экскурсионной программой станет "Тайна волшебного посоха". Посетители сыграют в детективов: они соберут улики, найдут ключи от потайных дверей и разгадают, что лежит в сундуке у Кощея.

Гостям предложат поучаствовать в мультимедийном квесте "Волшебная фабрика сладостей". Юные посетители наведут порядок на волшебной фабрике. Они пройдут несколько площадок: "Волшебный лифт", "Игрушечный", "Ореховый", "Шоколадный", "Секретные цеха" и "Зал совета директоров фабрики".

Еще одной новой программой станет экскурсия-квест "По тропе сказок". Гости пройдут по тропе, украшенной скульптурами знаменитых сказочных персонажей. Посетители вспомнить такие детские сказки, как "12 месяцев", "Алиса в Стране чудес", "Волшебник Изумрудного города", "Золушка" и "Щелкунчик и Мышиный король".

В творческой мастерской усадьбы для детей подготовили различные мастер-классы. Юные гости будут учиться рисовать и танцевать, обсуждать литературные произведения, а также изучать природу и проводить эксперименты.

Более того, на Изумрудной площади усадьбы до осени будут организовывать представления, посвященные русским традициям и сказкам. Вход на уличные мероприятия свободный для всех посетителей.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала о проектах, которые подготовили для детей на ВДНХ это весной. Для юных гостей организуют новые познавательные программы, прогулки, лекции, мастер-классы и встречи с известными людьми.