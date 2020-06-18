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Политика

03:16

Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России – NYT

за рубежом политика

Фото: TASS/AP/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на книгу экс-советника главы государства Джона Болтона, которая должна быть опубликована 23 июня.

В ней Болтон утверждает, что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России и, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой.

Книга называется The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"), сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Минюст США требует от суда приостановить публикацию Болтона, ссылаясь на секретность содержания.

Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. По словам президента США, причина увольнения советника заключалась в том, что тот совершал крупные ошибки.

В частности, Трамп указал на "неправильное заявление" Болтона, когда он говорил о "ливийской модели" для главы КНДР Ким Чен Ына.

Кроме того Трам заявил, что Болтон не находил общего языка с важными людьми в Белом доме, а также рассказал о разногласиях с советником по подходу к ситуации в Венесуэле.

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