Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

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Президент США Дональд Трамп заявил, что отправленный в отставку помощник по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки.

В частности, Трамп указал, что "когда он говорил о "ливийской модели" для председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, это было неправильное заявление".

"Посмотрите, что случилось с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Болтон не находил общего языка с важными людьми в Белом доме, а также рассказал о разногласиях с советником по подходу к ситуации в Венесуэле.

"Я не был согласен с ним в том, что касается его позиции по Венесуэле. Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав", – заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности, передает ТАСС.

Болтон ушел в отставку 10 сентября. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначили его заместителя Чарли Каппермена.