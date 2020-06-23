Помпео сравнил Болтона со Сноуденом

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал публикацию книги экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает "Газета.ру".

Он сравнил его с бывшим сотрудником спецслужб Эдвардом Сноуденом. Госсекретарь считает, что они ничем не отличаются.

Помпео отметил, что подобная информация представляет реальный риск и вред США. Он сообщил, что оставит возможность для министерства юстиции предпринять свои действия.

23 июня была опубликована книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". В ней, в частности, он рассказал, что личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину так и осталось для него загадкой. Болтон отметил, что глава американского государства никогда не высказывал, что думает по этому поводу.