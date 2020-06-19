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Политика

14:33

В Кремле прокомментировали заявление о манипулировании Трампом

политика власть за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не располагает возможностью манипулировать лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее экс-советник американского президента Джон Болтон заявил, что Путин может "играть" на Трампе, как на скрипке.

"Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам говорил в многочисленных интервью. Он не считает американского коллегу таковым [легко манипулируемым]", – заявил Песков.

Ранее американские СМИ распространили отрывки из книги Болтона, причем в некоторых фрагментах Дональд Трамп предстает некомпетентным политиком.

В ответ на откровения, содержащиеся в книге, президент США назвал своего экс-советника злобным дураком и выразил удовлетворение тем, что ранее отстранил его от должности.

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