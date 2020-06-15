Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о ситуации в Сиэтле

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, обвинив их в замалчивании информации о протестах в Сиэтле. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

В частности, Трамп назвал протестные акции в Сиэтле "леворадикальным переворотом". По его словам, замалчивание в СМИ этих событий происходит намеренно.

"Потому что они (СМИ – Прим. Ред.) знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане", – высказал мнение американский президент.

Трамп добавил, что мэру и губернатору должно быть стыдно за происходящее.

Протестующие в Сиэтле расположились на территории нескольких кварталов в центральной части города, объявив эту зону "Автономной зоной Капитолийского холма".

Ранее Трамп прокомментировал протестные акции в Сиэтле. В частности, американский лидер назвал протестующих внутренними террористами.

Позднее на заявление Трампа отреагировала мэр Сиэтла. Она предложила президенту США "вернуться в бункер".