Болтон предрек Украине проблемы из-за нерешительности Байдена

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Нерешительность президент Соединенных Штатов Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы Киеву во время российской спецоперации на Украине, считает экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По его мнению, американский лидер неоднократно демонстрировал слабость в отношениях с Россией и Китаем, чем подорвал авторитет Вашингтона и навлек новые угрозы и вызовы. Болтон указал, что речь идет о ситуациях с возможным визитом спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань и вероятными договоренностями с Москвой об обмене заключенными.

"Если по существу, то и в дипломатическом мастерстве его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна. <...> Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, <...> тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", – написал Болтон в своей статье для 19FortyFive.

Ранее Болтон выразил мнение, что Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку перед обострением конфликта на Украине, заявив, что Запад не будет вмешиваться в ситуацию. Он также считает, что по отношению к России необходимо выработать новый подход, схожий на стратегию Рональда Рейгана – объединить жесткую позицию и поддержку оппозиции.