Житель поселка в ЛНР погиб, подорвавшись на мине

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Житель поселка Нижнее в ЛНР погиб, подорвавшись на мине. Информацией об этом поделился мэр города Первомайска Сергей Колягин в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчина 1993 года рождения передвигался пешком между двумя поселками. От полученных травм он скончался на месте. Колягин попросил местных жителей быть более бдительными и осторожными.

Ранее Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

После этого многие заговорили о возможном закрытии границ РФ, однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данную информацию. По его мнению, пока что подобных планов у российских властей нет.

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