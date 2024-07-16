Байден заявил, что готов к следующему раунду дебатов с Трампом в сентябре

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Американский лидер Джо Байден сообщил, что готов к новому раунду дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Он уточнил, что следующие дебаты состоятся в сентябре этого года. Байден выразил уверенность в своих силах и заверил, что не повторит провал первого раунда дебатов.

Глава Белого дома также добавил, что не знает, изменило ли покушение на Трампа траекторию предвыборной гонки в США. По словам Байдена, после этого инцидента он провел два совещания со спецслужбами и затребовал полностью независимый анализ случившегося.

Президент США заключил, что чувствует себя в безопасности под охраной Секретной службы страны.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. В него выстрелили через пару минут после того, как он начал свою речь. Охрана оперативно вывела со сцены политика с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, который находился на митинге, еще двое человек получили тяжелые ранения.

Сотрудники Секретной службы ликвидировали подозреваемого, а ФБР установило личность злоумышленника.

Глава Секретной службы Кимберли Читл заявила, что несет полную ответственность за действия подчиненных во время покушения на Трампа. Вместе с тем она отказалась уходить в отставку.