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19 июля, 03:39

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NBC: политическая карьера Байдена подходит к концу

Американские СМИ заявили о конце политической карьеры Байдена

Фото: ТАСС/EPA/POOL/BONNIE CASH

Политическая карьера действующего президента США Джо Байдена близится к своему завершению в связи с многочисленными неудачами в ходе предвыборной гонки. Об этом сообщает NBC News.

Источники, близкие к американскому президенту, сообщают, что пожертвования на предвыборную кампанию Байдена резко упали, а ближайшие союзники уговаривают его выйти из гонки. Издание резюмирует, что "политический мир Байдена рушится".

Люди из окружения Байдена уже подтверждали, что тот начинает понимать свое неизбежное поражение в предстоящих выборах президента США. По данным СМИ, Байден поручил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать перспективы вице-президента Камалы Харрис в случае ее вступления в президентскую гонку.

Как ожидают американские высокопоставленные чиновники, представляющие демократическую партию, действующий президент США может объявить о выходе из президентской гонки уже в эти выходные.

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