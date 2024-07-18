WP: Обама считает, что Байдену нужно серьезно подумать о своем участии в выборах

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Экс-президент США Барак Обама считает, что действующему лидеру Штатов Джо Байдену необходимо серьезно задуматься о том, насколько "жизнеспособна" будет его кандидатура на предстоящих выборах. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам информированных собеседников издания, Обама заявил своим приближенным, что Байден все дальше от победы. Бывший глава Белого дома беспокоится, что рейтинги действующего президента продолжают стремительно падать.

В последнее время все больше американских политиков и деятелей считают, что Байдену следует выйти из президентской гонки. К примеру, экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с Байденом сказала ему, что он не сможет победить на президентских выборах.

По данным СМИ, некоторые высокопоставленные чиновники, представляющие демократическую партию, предполагают, что действующий президент США может объявить о выходе из президентской гонки уже в эти выходные.