Axios: Байден в эти выходные может выйти из предвыборной гонки

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Некоторые высокопоставленные чиновники, представляющие демократическую партию, предполагают, что действующий президент США Джо Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже в эти выходные. Об этом заявили в эфире радио Sputnik со ссылкой на портал Axios.

По версии американских политиков и журналистов, из-за нарастающего внутри партии недовольства по поводу неудачного выступления действующего президента на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом демократы желают заменить Байдена на другого кандидата. Самым подходящим, по их версии, является вице-президент США Камала Харрис.

В свою очередь, программный менеджер Российского Совета по международным делам Константин Суховерхов заявил в эфире радио КП, что инфекция Байдена, который заразился ковидом, позволила демократам перехватить повестку.

"Вопрос в том, насколько это сделано, чтобы увести Байдена на неделю-две в изоляцию, чтобы он отдохнул или с ним поработали советники", – добавил он.

Кроме того, по его словам, выведение Байдена из публичного поля тоже имеет свои плюсы. Однако, как он утверждает, демократы хотят, чтобы действующий президент США показал свой бойцовский характер.

Ранее Байден заявлял, что согласится выйти из президентской гонки 2024 года, если врачи выявят у него какое-либо серьезное заболевание или иные проблемы со здоровьем. Вместе с тем, как считает президент США, единственное, что приносит ему возраст, так это мудрость.

Накануне стало известно, что Байден заразился коронавирусом после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент прошел вакцинацию и усиленную терапию, в данный момент у него наблюдаются слабые симптомы. Он вернется в Делавэр, где пройдет самоизоляцию и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени.

