NYT: Байден начал принимать мысль, что не сможет победить на выборах

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Близкие к президенту США Джо Байдену люди сообщили, что он начал принимать мысль, что не сможет одержать победу на предстоящих выборах в США. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на окружение главы Белого дома.

По словам одного из собеседников газеты, Байден пока не принял окончательного решения о выходе из гонки, однако он все ближе к нему. Ожидается, что действующий лидер США в скором времени сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

Как сообщает телеканал ABC News, Байден также поручил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать перспективы Камалы Харрис в случае ее вступления в президентскую гонку.

По ожиданиям демократов, Джо Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже в эти выходные. Из-за нарастающего внутри Демократической партии недовольства по поводу провальных дебатов Байдена с республиканцем Дональдом Трампом демократы желают заменить его на другого кандидата.

В последнее время все больше американских политиков считают, что Байдену следует выйти из президентской гонки. В частности, бывший президент США Барак Обама заявил своим приближенным, что Байден все дальше от победы, а экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с Байденом сказала ему, что тот не сможет победить на выборах.