Обозреватель Халперин: Байден прекращает борьбу за переизбрание

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Американский лидер Джо Байден уже согласился прекратить свое участие в борьбе за переизбрание. Об этом сообщил американский политический обозреватель Марк Халперин, ссылаясь на источники из числа демократов.

"Согласно моим источникам, президент Байден согласился снять с себя полномочия кандидата от демократов. Это произойдет уже в эти выходные. Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента", – приводит слова Халперина Newsmax.

По версии эксперта, Байден пошел на подобное решение из-за серьезного давления на него со стороны ведущих фигур Демократической партии, включая экс-президента США Барака Обаму и бывшего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Обозреватель также сообщил, что Байден не планирует публично поддерживать вице-президента США Камалу Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от демократов. Так, чиновники рассчитывают, что глава Белого дома поддержит открытый процесс, на котором будет официально утверждена кандидатура от Демократической партии.

Вместе с тем Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке, добавил Халперин. Речь идет о губернаторах Кентукки Энди Бешире, Пенсильвании – Джоше Шапиро, Калифорнии – Гэвине Ньюсоме и Мичигана – Гретчене Уитмере.

Некоторые высокопоставленные чиновники, представляющие Демократическую партию, уже отмечали, что Джо Байден может объявить о выходе из президентской гонки в эти выходные.

Тем не менее республиканцы считают, что бывший президент США Дональд Трамп сможет победить любого кандидата от демократов на предстоящих выборах.