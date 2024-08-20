Байден вспомнил слова Киссинджера о взгляде Европы на Россию после Наполеона

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вспомнил высказывание экс-госсекретаря Генри Киссинджера о России в рамках своего выступления на съезде демократов в Чикаго.

"За 10 дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски", – передает ТАСС его слова.

При этом Байден отметил упадок Европы и Североатлантического альянса после ухода Дональда Трампа с поста президента США, добавив, что ему удалось укрепить НАТО.

"Я потратил около 190 часов в общей сложности с моими коллегами, главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию", – заявил президент США.

Ранее Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским напомнил ему о том, что Россия в свое время одержала верх в войнах с Адольфом Гитлером и Наполеоном. Политик обвинил действующего президента Байдена в отказе завершить нынешний конфликт на Украине.

Российская сторона, в свою очередь, много раз говорила о своей готовности к дипломатическому урегулированию. Москва при этом будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

