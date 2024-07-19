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Бывшего лидера США Дональда Трампа отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами во время его президентства был диалог. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это его (Трампа. – Прим. ред.) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много", – объяснил политик.

Ранее Трамп сказал, что действующий президент США Джо Байден своей проводимой политикой сблизил Россию и Китай. По его словам, Байден вынудил РФ и КНР "пожениться". Также он вновь указал опасность на начало третьей мировой войны.

До этого Трамп дал интервью, в котором заявил о своем намерении ослабить действующие против России санкции в случае своего переизбрания на пост президента США. Подобными ограничениями Штаты лишь отталкивают от себя остальных, уточнил он.