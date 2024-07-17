Песков назвал санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики

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Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признался, что не слышал о предложении кандидата в президенты США Дональда Трампа снять санкций с РФ в случае мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом он напомнил, что позиция России по этому вопросу очевидна.

"Мы считаем эти санкции: а – нелегитимными с точки зрения международного права, б – подрывающими основы и устои международной торговли, международных экономических отношений", – сказал Песков.

Политик добавил, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и тем, кто их вводит.

Бывший президент США дал интервью одному из американских изданий, в рамках которого заявил, что намерен ослабить действующие в отношении России санкции в случае своего переизбрания. По его словам, подобными ограничениями Штаты "только отталкивают всех от себя".

Песков после этого сообщил, что во время президентства Трампа между Соединенными Штатами Америки и Россией сохранялся диалог. Однако он подчеркнул, что в тот период Вашингтон не делал для Москвы "особо ничего хорошего". Наоборот, Штаты продолжали вводить в отношении России новые ограничения. Вместе с тем Кремль не видел инициатив о смягчении антироссийских санкций со стороны Трампа, отметил Песков.