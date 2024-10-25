В Минобороны Британии признали, что их армия не готова к войне

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Глава Минобороны Великобритании Джон Хили впервые признал, что войска страны не готовы к войне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание The Daily Telegraph.

Вину за это Хили возложил на правительство консерваторов, которые находились у власти в Британии с 2010 по 2024 годы.

"К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы сражаться, то мы не в состоянии осуществлять сдерживание", – заявил министр.

По его словам, в течение последних десяти лет Вооруженные силы Британии последовательно сокращались и страдали из-за недофинансирования. Их состояние оказалось еще хуже, чем ожидали лейбористы, пришедшие к власти в этом году.

Отмечается, что Хили выступил с подобными заявлениями за неделю до обнародования проекта бюджета правительства. По данным СМИ, армия Великобритания, вероятнее всего, не получит дополнительных средств.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса готовить свои военные бригады для пополнения армии Украины.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал войска страны также усилить свою готовность к войне. По его словам, военным необходимо "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежные боевые возможности".