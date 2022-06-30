"Яндекс.Еда" планирует запустить премиальную доставку – СМИ

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Запуск специального сервиса по доставке из премиальных ресторанов прорабатывается специалистами "Яндекс.Еды", сообщает газета "Коммерсант".

Как отметили в сервисе, новый проект может начать работу в конце лета в центре Москвы. Его рабочее название – "Яндекс.Еда Ultima". На первом этапе запланировано подключение порядка 40 ресторанов. Некоторые из них ранее не работали на доставку. Среди основных критериев отбора для включения в агрегатор названы высокий средний чек, наличие премий, известность шеф-повара и авторская кухня.

Представитель "Яндекс.Еды" пояснил, что от обычной доставки новый сервис будут отличать более высокая квалификация курьеров, отдельная форма, индивидуальная поддержка клиентов и специальная упаковка блюд.

В свою очередь, CEO сервиса Broniboy Иван Труфанов отметил, что новый проект вряд ли сможет переключить посетителей дорогих ресторанов на доставку.

"Запрос на качественную доставку и поддержку действительно существует. Но речь здесь идет скорее о сегменте "выше среднего", а не о высокой или авторской кухне", – добавил он.

По словам управляющей ресторанами Ugolek и Leveldva Василисы Соболевой, подключение к проекту станет важной имиджевой составляющей заведения. Однако при наличии у ресторана доставки и аудитории подключение к агрегатору может оказать негативное влияние на количестве заказов, так как не все пользователи хотят переплачивать за сервис.

Она отметила, что спрос на премиальные сервисы растет ежегодно. Для того чтобы заинтересовать клиентов, "Яндекс.Еда" должна создать другое восприятие и подчеркнуть премиальность нового продукта.

Ранее сообщалось, что сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров, которые доставляют заказы. Отмечалось, что мониторинг поможет партнерам сервиса соблюдать скоростной режим, установленный в городе, и сделает выполнение доставок безопаснее.

Кроме того, в будущем курьеры смогут получать предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени.

