Основной этап реконструкции электродепо "Владыкино" выполнен на 90% – Бочкарев

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Основные работы по реконструкции электродепо "Владыкино" на севере столицы выполнены на 90%, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что в основной этап перестройки электродепо входит возведение девяти канав, а также четырех новых объектов – здание для персонала, веера путей и стрелочного поста, а также склад эскалаторного оборудования.

В свою очередь, генедиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов заявил, что также на территории электродепо идет реконструкция вагономоечной станции, очистных сооружений, наружных инженерных сетей канализации и водопровода.

"В рамках четвертого этапа будет построено здание гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, диагностический пост для ремонта колес вагонов", – рассказал он.

В настоящее время, по словам Кравцова, идут и благоустройственные работы, в том числе специалисты восстанавливают ограждения и уличное освещение.

Ранее сообщалось, что электродепо "Аминьевское", которое откроют в 2023 году, станет одним из крупнейших не только в Москве, но и в целом в стране. Уточнялась, что оно будет обслуживать поезда БКЛ.

При этом, как отмечалось, в составе электродепо "Аминьевское" на площади более 15 гектаров возведут 58 зданий и сооружений.

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