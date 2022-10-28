Около 7 тыс рабочих мест появится в Москве после строительства и реконструкции электродепо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплекс градостроительной политики и строительства столицы объявил о планах по созданию порядка 7 тысяч рабочих мест за счет строительства и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов московского метро, передает Агентство "Москва".

"Сегодня в Москве в стадии строительства и реконструкции находятся шесть электродепо: "Аминьевское", "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино" и "Выхино", также ведется проектирование депо для обслуживания новой Бирюлевской линии метро", – напомнил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что более 1,3 тысячи рабочих мест придется на электродепо "Аминьевское". Еще порядка 900 человек будут работать в депо "Нижегородское" на базе бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что строительство и реконструкция депо идет параллельно возведению и вводу новых линий и станций Московского метрополитена. На строительных работах задействованы около 5,5 тысячи сотрудников компании и подрядных организаций.

По информации комплекса городского хозяйства, с 2011 года в Москве суммарно построили и реконструировали 11 электродепо.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что электродепо "Аминьевское" будет достроено к моменту запуска Большой кольцевой линии метро. Данное учреждение станет одним из самых крупнейших в стране и будет оснащено самым современным оборудованием.

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