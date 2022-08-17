Электродепо "Нижегородское" построено на 84% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство электродепо "Нижекородское" Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено на 84%, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в настоящее время в Москве продолжается строительство и реконструкция шести электродепо, которые будут обслуживать новые линии метро.

"Одним из крупнейших таких объектов является депо "Нижегородское", общая площадь которого после завершения всех работ составит более 170,5 тысячи квадратных метров. Строительство этого комплекса ведется в несколько этапов, на сегодня общая готовность объекта оценивается в 84%", – уточнил Бочкарев.

По словам вице-мэра, всего на территории депо будут находиться 53 здания, а в строительных работах участвуют более 1 700 специалистов. В результате реализации проекта будет создано 850 рабочих мест.

Как отметил гендиректор оператора программы развития столичного метро АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, строительство энергетических сооружений депо подходит к завершению. В ближайшее время рабочие приступят к пусконаладочным работам.

Также, по его словам, на 50% завершено строительство соединительной линии с платформой Москва Товарная – Курская, а ранее проложенные тоннели к БКЛ практически полностью готовы к приему оборотного состава.

"В настоящее время работы по возведению основных конструкций отстойно-ремонтного корпуса на 30 составов склада горюче-смазочных материалов, здания эксплуатационного персонала и мотодепо завершены, ведутся работы по прокладке внутренних коммуникаций и установки инженерного оборудования", – пояснил Кравцов.

Он добавил, что в скором времени будут завершены работы по устройству веера путей, после чего специалисты начнут монтаж оборудования автоматики телемеханики движения составов.

Отмечается, что московские власти с 2011 года осуществляют одну из наиболее масштабных программ строительства метро в мире. В ее рамках уже были построены и реконструированы 11 электродепо, которые выполняют функции сервисных центров. Здесь поезда остаются ночью и проходят ремонт в случае обнаружения технических неполадок.

Ранее Бочкарев сообщил, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. Планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий и трех электродепо для обслуживания поездов метро.

По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.

