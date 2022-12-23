11:33Город
Стартовал основной этап строительства электродепо "Саларьево"
Фото: телеграм-канал "STROI.MOS.RU"
В столице начался основной этап строительства электродепо "Саларьево", в котором обслуживание будут проходить поезда Сокольнической и Троицкой линий метрополитена, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в настоящее время специалисты почти завершили подготовительные работы на стройплощадке.
"Началось возведение главного здания объекта – отстойно-ремонтного корпуса, на уровне фундамента которого уже ведется устройство буронабивных свай", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что депо расположится на территории 16 гектаров, где возведут 37 зданий и сооружений. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит городу 1,4 тысячи новых рабочих мест.
"Сегодня здесь также почти завершена разработка грунта под будущее мотодепо, в скором времени начнется устройство фундамента здания", – добавил Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что для интеграции депо в систему метрополитена строятся три соединительные линии. Предполагается, что они свяжут его с действующей Сокольнической линией. Также проектируется четвертая ветка для оборота подвижного состава строящейся Троицкой линии метро.
Ранее комплекс градостроительной политики и строительства столицы объявил о планах по созданию порядка 7 тысяч рабочих мест за счет строительства и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов московского метро.
Так, в стадии строительства и реконструкции находятся шесть электродепо: "Аминьевское", "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино" и "Выхино", также ведется проектирование депо для обслуживания новой Бирюлевской линии метро.
В начале октября Сергей Собянин объявил, что электродепо "Аминьевское" будет достроено к моменту запуска Большой кольцевой линии метро. Депо станет одним из самых крупнейших в стране и будет оснащено самым современным оборудованием.
"Мой район. Навигатор": новые электродепо будут обслуживать БКЛ метро Москвы
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