Стартовал основной этап строительства электродепо "Саларьево"

Фото: телеграм-канал "STROI.MOS.RU"

В столице начался основной этап строительства электродепо "Саларьево", в котором обслуживание будут проходить поезда Сокольнической и Троицкой линий метрополитена, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время специалисты почти завершили подготовительные работы на стройплощадке.

"Началось возведение главного здания объекта – отстойно-ремонтного корпуса, на уровне фундамента которого уже ведется устройство буронабивных свай", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что депо расположится на территории 16 гектаров, где возведут 37 зданий и сооружений. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит городу 1,4 тысячи новых рабочих мест.

"Сегодня здесь также почти завершена разработка грунта под будущее мотодепо, в скором времени начнется устройство фундамента здания", – добавил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что для интеграции депо в систему метрополитена строятся три соединительные линии. Предполагается, что они свяжут его с действующей Сокольнической линией. Также проектируется четвертая ветка для оборота подвижного состава строящейся Троицкой линии метро.

Ранее комплекс градостроительной политики и строительства столицы объявил о планах по созданию порядка 7 тысяч рабочих мест за счет строительства и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов московского метро.

Так, в стадии строительства и реконструкции находятся шесть электродепо: "Аминьевское", "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино" и "Выхино", также ведется проектирование депо для обслуживания новой Бирюлевской линии метро.

В начале октября Сергей Собянин объявил, что электродепо "Аминьевское" будет достроено к моменту запуска Большой кольцевой линии метро. Депо станет одним из самых крупнейших в стране и будет оснащено самым современным оборудованием.

"Мой район. Навигатор": новые электродепо будут обслуживать БКЛ метро Москвы

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