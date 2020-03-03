"Победа" сократит количество полетов в Италию

Фото: ТАСС/Максим Богодвид

Российская бюджетная авиакомпания "Победа" поменяет программу полетов в Италию. Изменения связаны с упавшим спросом среди туристов, сказали Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

"Частота полетов "Победы" в Италию в марте – апреле 2020 года сокращена на 39%", – заявили представители "Победы". Уточняется, что путешественники утратили интерес к полетам в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

Частота полетов сократится на рейсах, отправляющихся из Москвы. Окончательное расписание полетов из российской столицы в апреле еще предстоит сформировать.

По словам гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова, обновленное расписание не затронуло авиарейсы с высокой загрузкой. Кроме того, лоукостер отслеживает ситуацию, а также ждет рекомендаций со стороны авиавластей.

Ранее стало известно, что рейсы в Италию в столичных аэропортах не пользуются спросом.