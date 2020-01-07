Названо самое популярное направление раннего бронирования у россиян

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Стало известно, какое направление для путешествий выбирают россияне для раннего бронирования. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на генерального директора туроператора Tez Tour Воскана Арзуманова.

Отмечается, что страна-лидер меняется в течение нескольких лет. Эти позиции по-прежнему достаются Турции. Помимо нее в пятерку вошли Греция, Испания, Кипр и Китай.

По словам Арзуманова, сложившуюся ситуацию с уже традиционным предпочтением Турции может изменить факт восстановления самолетного сообщения с Египтом, который может перетянуть спрос туристов из России.

"Он долго находился без российских туристов, ему захочется запуститься быстро и красиво, я думаю, что они будут давать демпинговые цены. Не нужно забывать, что Египет - это круглогодичный отдых", – отметил гендиректор Tez Tour.

Ранее были названы самые популярные дальние страны, в которых туристы планировали встретить Новый год. В числе популярных маршрутов москвичей оказались Бангкок и Бали.