Названы самые популярные дальние страны, где туристы встретят Новый год

Фото: depositphotos/Iakov

Аналитики туристического сервиса определили наиболее популярные дальнемагистральные маршруты у москвичей в Новый год. Эксперты учитывали бронирования билетов на прямые и стыковочные авиарейсы, сообщает РИА Новости.

Самым популярным местом стал Бангкок, средняя цена авиабилета в столицу Таиланда составляет 42 тысячи рублей. На втором месте – Бали. Туристов не отпугнула даже высокая стоимость билетов – 63 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров тайский остров Пхукет – 54 тысячи рублей за перелет.

В списке также оказалась столица Шри-Ланки Коломбо (44,5 тысячи рублей), острова Маврикий и Сейшелы (около 50 тысяч рублей), Кейптаун (47 тысяч рублей), Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес (от 34 до 37 тысяч рублей), остров Занзибар в Танзании (43,5 тысячи рублей). Самым дорогим направлением стали Мальдивы – 77 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще покупать авиабилеты за несколько месяцев до отпуска. Стремление сэкономить объясняется ростом цен на перелеты. Средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России увеличилась на 6%, по международным направлениям – на 4%.

