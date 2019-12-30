Авиарейсы из Жуковского в Анталью запустят в 2020 году

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Регулярные авиврейсы из аэропорта Жуковский в Анталью (Турция) появятся в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, "первый рейс в Турецкую Ривьеру состоится в конце мая". Отмечается, что направление будет курировать оператор "TUI Россия", который уже объявил о начале продаж туров.

Вылеты будут осуществляться пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Рейс из Жуковского планируется в 13:20 (посадка в Анталье в 16:55), обратный рейс – в 8:50 (прилет в Жуковский в 12:20).

Ранее стало известно, что казахстанская бюджетная авиакомпания Flyarystan начнет выполнять ежедневные рейсы из Нур-Султана в Жуковский.