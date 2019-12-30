Новый год в Москве заинтересовал туристов из Германии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Загрузка номерного фонда в столице в период новогодних праздников составила почти 95 процентов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Отмечается, что чаще других гостей из дальнего зарубежья останавливаются в отелях российской столицы на Новый год туристы из Германии, Китая, Италии и Франции.

Из стран ближнего зарубежья большинство составили гости из Белоруссии. Лидерами среди регионов по числу бронирований стали Санкт-Петербург и Московская области.

"Одной из главных точек притяжения стал фестиваль "Путешествие в Рождество", – пояснили в пресс-службе, указав на приток и туристов из регионов России.

В то же время там добавили, что среднегодовая загрузка московских гостиниц составила 77 процентов, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек.