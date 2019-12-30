Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

05:00

Новый год в Москве заинтересовал туристов из Германии

город туризм Новый год Путешествие в Рождество-2020 праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Загрузка номерного фонда в столице в период новогодних праздников составила почти 95 процентов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Отмечается, что чаще других гостей из дальнего зарубежья останавливаются в отелях российской столицы на Новый год туристы из Германии, Китая, Италии и Франции.

Из стран ближнего зарубежья большинство составили гости из Белоруссии. Лидерами среди регионов по числу бронирований стали Санкт-Петербург и Московская области.

"Одной из главных точек притяжения стал фестиваль "Путешествие в Рождество", – пояснили в пресс-службе, указав на приток и туристов из регионов России.

В то же время там добавили, что среднегодовая загрузка московских гостиниц составила 77 процентов, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек.

"Это наш город": туристы в Москве могут получить консультации на трех языках

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика