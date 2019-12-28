Все меньше москвичей уезжают из города в новогодние праздники – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число москвичей, которые уезжают из столицы на новогодние праздники, с каждым годом сокращается, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что раньше в первых числах января центр города был пустым.

"Сегодня там такое количество людей, что просто не протолкнуться <...> Многие москвичи, которые раньше планировали в новогодние праздники уезжать из Москвы во что бы то ни стало, сегодня остаются и пользуются тем, что создано за эти годы, любуются своим городом, общаются друг с другом, это замечательно", – сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Также мэр выразил уверенность, что туристический поток в Москву будет только увеличиваться.

"Что касается экономики, то это существенная ее часть, больше 1 триллиона рублей. Только в городской бюджет поступает около 120 миллиардов рублей", – пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что 30 декабря посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга на Манежной площади. Дед Мороз заглянет на праздничную площадку фестиваля всего на полчаса, чтобы поздравить детей и взрослых с наступающим Новым годом, спеть с ними песню и сфотографироваться.

В новогодние праздники, с 31 декабря по 5 января, в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На Тверской улице гости смогут собрать луноход и мотоцикл. Там же москвичи и туристы смогут сыграть в "Что? Где? Когда?".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года". На Манежной площади появился новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

