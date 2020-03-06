"Аэрофлот" сократит число рейсов в Китай, Италию, Корею и Вьетнам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте перевозчика.
В компании заявили, что с 10 марта отменяются некоторые рейсы в города Италии. Речь идет о рейсах SU2406/2407 (Шереметьево – Рим – Шереметьево) и SU2416/2417 (Шереметьево – Милан – Шереметьево). Они не будут осуществляться до 28 марта.
Также с 10 по 19 марта и с 23 по 27 марта отменяются рейсы SU2412/2413, следующие из Шереметьево в Милан и обратно.
Частота полетов сокращается и в Южную Корею. Рейс SU250 Шереметьево – Сеул будет выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам, а в обратном направлении самолеты по данному маршруту будут следовать по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.
С 11 по 27 марта сокращаются также полеты во Вьетнам. Рейс SU290 Шереметьево – Ханой будет осуществляться по вторникам, четвергам и субботам, а в обратном направлении – по средам, пятницам и воскресеньям.
В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что пассажиры с приобретенными билетами до 6 марта по направлениям в города Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи могут бесплатно переоформить билеты на другую дату до 31 мая.
Для переоформления билетов пассажирам необходимо обратиться на специально выделенную горячую линию +7(495) 784-72-42, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра "Аэрофлота" +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России), *555 (для мобильных телефонов), или в офисы собственных продаж авиакомпании.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По последним данным, во всем мире новым вирусом заражены 100 026 человек, выздоровело более 55 тысяч человек, скончалось более трех тысяч. Только в Китае число зараженных превысило 80,5 тысячи человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах, в том числе в России.
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