Четверо россиян находятся на борту лайнера Grand Princess, где выявлен коронавирус

Фото: ТАСС/Zuma

На круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, обнаружили коронавирус. У 21 человека выявлены признаки заболевания COVID-19, передает РИА Новости заявление вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса.

Известно, что на борту судна находятся 3 тысячи 533 человека – 2 тысячи 422 пассажира и 1 тысяча 111 членов экипажа из 54 стран.

В Госдепе подтвердил в ответ за запрос посольства России, что на борту Grand Princess есть четверо россиян.

На круизном лайнере Grand Princess заподозрили коронавирус

Ранее с карантина был снял лайнер Diamond Princess, находящийся у берегов Японии. На его борту оказался гражданин КНР, у которого выявили уханьскую пневмонию.

Всего на борту находились 3711 человек, в том числе 2666 гостей и 1045 членов команды. У троих россиян были выявлены признаки COVID-19. После эвакуации пациенты находились под наблюдением врачей в Казани, позднее сообщалось, что они были выписаны.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 3 тысяч 70, за сутки умерли 28 человек, выздоровели 1 тысяча 678 граждан.