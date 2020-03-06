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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения (Колумбии. – Прим. ред.) подтверждает первый случай обнаружения вируса COVID-19 на национальной территории", – говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что вирусом заразилась 19-летняя девушка, которая вернулась в страну из Италии. По прибытию она почувствовала недомогание и обратилась к медикам для проведения анализов, которые подтвердили диагноз.

Ранее сообщалось о первом летальном исходе от коронавируса в Нидерландах. Инфицированный умер в городе Хуксе Ваард.

В настоящее время специалисты определяют, с кем контактировал умерший, чтобы проверить их на наличие коронавирусной инфекции.

В пятницу первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в Перу у 25-летнего мужчины и в Ватикане. Накануне первая смерть от коронавируса была выявлена в Великобритании. Известно, что пациент параллельно страдал другим заболеванием.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, во всем мире новым вирусом заражены 100 026 человек, выздоровело более 55 тысяч человек, скончалось более трех тысяч. Только в Китае число зараженных превысило 80,5 тысячи человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах, в том числе в России.

