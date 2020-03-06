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Общество

16:10

Первый человек умер от коронавируса в Нидерландах

происшествия общество за рубежом

Фото: AP Photo/Jeff Chiu

В Нидерландах зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Летальный исход был выявлен в городе Хуксе Ваард, сообщает голландское издание NU.

Отмечается, что скончался 86-летний мужчина. Его госпитализировали в прошлое воскресенье с проблемами мочевыводящей системы и жалобами на респираторное заболевание.

В настоящее время специалисты определяют, с кем контактировал умерший, чтобы проверить их на наличие коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, в настоящее время в стране насчитывается 82 зарегистрированных случая заражения уханьской пневмонией.

Ранее сообщалось, что первую смерть от коронавируса зафиксировали в Великобритании. Известно, что у пациента параллельно с коронавирусной инфекцией было выявлено другое заболевание.

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Великобритании

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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