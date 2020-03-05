05 марта, 19:50
Фото: ТАСС/AP
В Швейцарии лабораторно подтвердили 87 случаев нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По официальным данным, случаи заражения зафиксированы в кантонах Женева, Цюрих, Аргау, Базель, Берн, Фрибур, Граубюнден, Нешатель, Швиц, Тичино, Вале, Во, Юра, Люцерн, Санкт-Галлен, Цуг, а также в Лихтенштейне.
В четверг власти Швейцарии сообщили о первом смертельном случае из-за коронавируса в кантоне Во. Скончалась 74-летняя женщина. Власти отмечали, что она входила в группу с высоким риском из-за наличия хронических заболеваний.
Ранее первый случай заражения новым вирусом был подтвержден в Южно-Африканской Республике. Инфицированным оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию со своей женой. В ЮАР они вернулись 1 марта, а к медикам с температурой, головной болью и кашлем он обратился 3 марта.
Также о выявленных первых случаях заражения коронавирусом сообщалось в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, на территории Словении и в Венгрии.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.
Как распознать фейковые сообщения о коронавирусе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: