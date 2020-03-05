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В Швейцарии лабораторно подтвердили 87 случаев нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По официальным данным, случаи заражения зафиксированы в кантонах Женева, Цюрих, Аргау, Базель, Берн, Фрибур, Граубюнден, Нешатель, Швиц, Тичино, Вале, Во, Юра, Люцерн, Санкт-Галлен, Цуг, а также в Лихтенштейне.

В четверг власти Швейцарии сообщили о первом смертельном случае из-за коронавируса в кантоне Во. Скончалась 74-летняя женщина. Власти отмечали, что она входила в группу с высоким риском из-за наличия хронических заболеваний.

Ранее первый случай заражения новым вирусом был подтвержден в Южно-Африканской Республике. Инфицированным оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию со своей женой. В ЮАР они вернулись 1 марта, а к медикам с температурой, головной болью и кашлем он обратился 3 марта.

Также о выявленных первых случаях заражения коронавирусом сообщалось в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, на территории Словении и в Венгрии.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

