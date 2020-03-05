Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в ЮАР

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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил глава Минздрава республики Звели Мхизе в Twitter.

Он рассказал, что инфицированным оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию со своей женой. Звели подчеркнул, что в ЮАР они вернулись 1 марта, а к медикам с температурой, головной болью и кашлем он обратился 3 марта.

Ранее первый случай заражения коронавирусом нового типа выявили в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Также первый случай заражения был отмечен на территории Словении. Инфицированный прибыл в страну из Марокко через Италию.

Накануне говорилось о первых зараженных на территории Венгрии. Речь шла о студентах из Ирана, обучающихся в стране.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.