Первый случай заражения коронавирусом выявили в Ватикане

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В Ватикане зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Личность заболевшего пока не раскрывается, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что после выявления инфицированного в городе-государстве приостановили работу в целях санитарной обработки помещений.

Ранее первая смерть от коронавируса была выявлена в Великобритании. Известно, что пациент параллельно с пневмонией страдал другим заболеванием.

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Великобритании

В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань случилась вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.