Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Великобритании

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В Великобритании зафиксировали первый летальный случай после заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

О первой смерти от уханьской пневмонии на территории страны рассказали представители медицинского траста английского графства Беркшир.

Отмечается, что у пациента параллельно с коронавирусом было выявлено еще одно заболевание. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно о новом случае заболевания COVID-19 в России. Носителем вируса является гражданин Италии, прилетевший в РФ 29 февраля.

Также сообщалось о 21 новом случае заражения коронавирусом в Греции и 87 случаях инфицирования в Швейцарии. В четверг швейцарские власти сообщали о первом смертельном случае из-за китайской пневмонии в кантоне Во. Скончалась 74-летняя женщина.

В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.