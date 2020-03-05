В Греции сообщили о 21 новом случае заражения коронавирусом

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В Греции выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом. Все заболевшие находились в одной группе в поездке в Израиле, сообщает РИА Новости.

По словам представителя министерства здравоохранения Сотириса Циодраса, всего из этой группы заболели 23 человека – о двух случаях Минздрав сообщил ранее. Он добавил, что у путешественников было более 400 контактов, все они проверяются.

Всего же в Греции подтвердили 31 случай заражения. Причем власти страны ожидают значительного роста случаев инфицирования коронавирусом как в Греции, так и во всем мире.

Циодрас рассказал, что в целях не допустить распространение вируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос на два дня закрываются школы, театры, кинотеатры, музеи и археологические памятники. Также на 48 часов закрыт университет в Ретимно на Крите.

Ранее первый случай заражения коронавирусом нового типа выявили в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Также первый случай заражения был отмечен на территории Словении. Инфицированный прибыл в страну из Марокко через Италию. Почувствовав недомогание, он обратился к врачу.

Также первые два случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Венгрии. Речь шла о студентах из Ирана, обучающихся в стране.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.