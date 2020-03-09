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Общество

04:05

Число жертв коронавиурса в Китае превысило 3,1 тыс человек

происшествия общество за рубежом

Фото: EPA/TASS/TOM KUO

Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3119 человек. Об этом говорится на сайте Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

За сутки власти выявили 40 новых случаев заражения, еще 22 человека умерли. При этом 1535 человек были выписаны из больниц.

Всего число заразившихся коронавирусом в Китае с начала вспышки заболевания достигло 80 тысяч 735 человек.

Ранее стало известно, что в Италии за сутки скончалось 133 человека, заразившихся коронавирусом. Общее число жертв составило 366 человек.

Таким образом, Италия показала самый высокий темп роста числа смертельных исходов в мире с момента начала распространения коронавируса.

Ранее на севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций в связи с распространением коронавируса.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Власти Италии ввели экстренные меры из-за коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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