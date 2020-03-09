Число жертв коронавируса в Италии достигло 463 человек

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Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи. Количество жертв выросло на 100 человек, как сообщает РИА Новости.

"У нас 102 выздоровевших, их число достигло 724. Также мы зафиксировали 96 смертельных случая, теперь их 463", – объявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

По словам специалиста, общее число случаев заражения по Италии достигло отметки в 9 тысяч 172 человека.

Боррелли отметил, что за последние недели в стране проведены свыше 53 тысяч тестов на коронавирус. Примерно 60 процентов зараженных госпитализированы, а 10 процентов вирус-положительных поступили в отделения интенсивной терапии.

Ранее стало известно, что на севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций из-за распространения коронавируса. Новый порядок действует для 14 регионов.

Российская авиакомпания "Победа" из-за напряженной обстановки прекратила полеты в Италию до конца марта. За купленные билеты можно будет получить компенсацию.

