"Победа" прекращает полеты в Италию до конца месяца

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Авиакомпания "Победа" прекращает все полеты в Италию. Это связано с запретом на въезд в ряд итальянских провинций, сообщает ТАСС.

Рейсы данной авиакомпании не будут совершаться с 11 по 31 марта в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

"Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", приостанавливает полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лоукостер вернет деньги за билеты в полном объеме либо предложит пересадку на рейсы "Аэрофлота" в Милан, Рим, Венецию и Болонью.

Ранее на севере Италии были введены ограничения на въезд и выезд из-за коронавируса. Декрет касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето.

Согласно последним данным, общее число зараженных уханьской пневмонией в Италии составляет 5,8 тысячи граждан. От коронавируса скончались 223 человека, за последние сутки число летальных исходов выросло на 36.

4 марта совет министров Италии принял решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки коронавируса. Образовательные учреждения будут закрыты в стране до середины марта.

На фоне этих событий рейсы в итальянские города в столичных аэропортах потеряли спрос. По словам сотрудников Внуково, количество пассажиров очень маленькое для этого сезона, несмотря на то что в стране сейчас идет пик катания на горных лыжах и сноуборде.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.