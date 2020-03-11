Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

"Если вы часто находитесь в местах скопления народа, рекомендую наносить в нос стандартные мази, раз в три часа проводить омывание слизистой оболочки нейтральными растворами, которые используются для промывания носиков маленьких детей", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

По словам Макеевой, это позволит механически удалить вирусные частицы из носа и уменьшить риск заболевания. Промывать глаза она рекомендовала стандартными искусственными растворами.

Также врач отметила, что медицинская маска предназначена для тех, кто уже заболел и не хочет заразить окружающих. При этом здорового человека она от вируса не защитит.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.