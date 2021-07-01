Россиянам рассказали о причинах экстремальной жары с ливнями и грозами

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Опасные природные явления в 8–10 раз чаще встречаются летом, чем зимой, поскольку в это время года больше перемещаются воздушные массы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает радиостанция "Комсомольская правда".
"Энергетика летняя создает условия для переноса воздушных масс. Наша задача – прогнозировать своевременно, тогда последствия минимизируются. За последние 25 лет наблюдений наша служба определила, что за четверть века в два раза увеличилось количество опасных явлений именно летом", – прокомментировал Вильфанд.
Специалист отметил, что температура воздуха во второй половине июня была крайне высокой.
"Пять раз в Москве температура превышала рекордные значения, жара была экстремальная. Вчера прошли сильные дожди в Ленинградской области – до 97 миллиметров, в Новгородской – до 88, в Московской – 68", – добавил Вильфанд.
Он подчеркнул, что после жары, как правило, происходит снижение температуры атмосферного воздуха. Теплые массы воздуха сталкиваются с холодными, что вызывает сильнейшие дожди с градом, сказал синоптик.
"Перед атмосферным фронтом еще несется шквалистый фронт со скоростью ветра 25–27 метров в секунду. Эта ситуация наблюдалась в нескольких регионах, она хорошо прогнозируется", – заверил эксперт.
Ранее он заявил, что детальные прогнозы о количестве осадков и засухе, которая якобы ожидает центр европейской части России, а также предсказание облачности до последних дней месяца невозможны с научной точки зрения. По его словам, никаких деталей прогнозировать невозможно, потому что долгосрочные предположения могут представляться только в вероятностном виде и контурно.
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