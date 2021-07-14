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18:46

Более 30 тыс бутылок воды раздали москвичам из-за жары

город погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) раздали более 30 тысяч бутылок питьевой воды в связи с сильной жарой, рассказала замглавы пресс-службы столичного Дептранса Анна Лапушкина.

"Всего мы раздали 31 тысячу бутылок, это составляет 15,5 тысячи литров воды", – приводит ее слова "Интерфакс".

Лапушкина пояснила, что бесплатную воду начинают раздавать на станциях, где температура достигает +28 градусов. В среду, 14 июля, таких станций насчиталось более 20, их список несколько раз за день менялся.

В связи с жаркой погодой в Московской области объявлено экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности. В подмосковном главке МЧС сообщили, что предупреждение будет действовать в регионе 14 июля.

В ведомстве попросили жителей региона ограничить выходы на природу и воздержаться от разведения костров.

В столице также действует повышенный уровень опасности из-за жары. При этом в Москве ожидаются грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду.

В метро начали раздавать воду из-за жары

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