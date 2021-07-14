Питьевую воду раздают в метро и на МЦК из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Более чем на 20 станциях столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам раздают питьевую воду из-за жары. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Как уточняется, пассажиры могут получить бутылку воды на станциях метро "Измайловская", "ВДНХ", "Текстильщики", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская", "Улица Скобелевская", "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Бунинская аллея".
А пассажиры МЦК воду могут взять на следующих станциях: Дубровка, Бульвар Рокоссовского, Владыкино, Окружная, Панфиловская, ЗИЛ, Стрешнево, Лихоборы, Андроновка и Балтийская.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее рассказала, что 14 июля в Москве пройдут сухие грозы, при этом температура достигнет +34 градусов. Специалист подчеркнула, что город останется под влиянием старого антициклона, в котором циркулирует раскаленный воздух.
По ее словам, в столице воздух прогреется до +34 градусов, а в области столбики термометров могут показать и +35. Рекорд был установлен 14 июля 1951 года, когда температура составила +34,1 градуса.
В связи с жаркой погодой в Московской области объявлено экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности. В подмосковном главке МЧС сообщили, что предупреждение будет действовать в регионе 14 июля.
В ведомстве попросили жителей региона ограничить выходы на природу и воздержаться от разведения костров.
Метеоролог дал прогноз погоды на ближайшие дни
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