Москвичам пообещали "разрушение" антициклона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
14 июля в Москве пройдут сухие грозы, при этом температура достигнет +34 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она подчеркнула, что город останется под влиянием старого антициклона, в котором циркулирует раскаленный воздух.
"Но все-таки антициклон начинает терять свои силы, разрушаться, поэтому мы не исключаем, что во второй половине дня в столичном регионе местами могут прогреметь грозы", – сказала Волосюк.
Специалист пояснила, что речь идет о сухих грозах, так как из-за высоких температур находящаяся в облаках влага испарится раньше, чем достигнет земли.
Говоря о температурах, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" сообщила, что в столице воздух прогреется до +34 градусов, а в области столбики термометров могут показать и +35. Рекорд был установлен 14 июля 1951 года, когда температура составила +34,1 градуса.
Москвичей ожидает западный и северно-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормальным показателем для города.
Ранее жителей столицы уже предупреждали о приходе необычного для региона явления – сухих гроз. Будут греметь гром, сверкать молнии, а дождь будет совсем маленький или его не будет вовсе.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сухие грозы могут стать причиной небольших природных пожаров. По его словам, речь идет о возгорании молодых деревьев и кустарников.
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