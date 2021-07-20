Метеоролог рассказала, надолго ли в Москве задержится похолодание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, почему в ближайшие дни температура в столице начнет понижаться и сколько продлится похолодание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в четверг, 22 июля, в город придет похолодание. Специалист пояснил, что с этого дня температура воздуха прогнозируется близкой к климатической норме, однако по сравнению с той жарой, которая стояла в Москве ранее, она будет ощущаться как обвал холода.

По словам Поздняковой, похолодание в столице связано с циклоном, который будет перемещаться на север европейской части России.

"При такой ситуации с северными ветрами к нам будет поступать менее прогретый воздух, поэтому температура будет понижаться", – пояснила синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Такое похолодание или ослабление жары будет происходить поэтапно, постепенно. Мы ждем, что пик понижения придется на воскресенье, 25 июля.

Метеоролог добавила, что в воскресенье, 25 июля, в ночные часы температура будет понижаться до +9...+14 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +19...+24 градуса. Температура воздуха прогнозируется на 1–2 градуса ниже климатической нормы, отметила собеседница Москвы 24.

"Воскресенье окажется единственным холодным днем, потому что в последующие дни антициклон, который придет также с порциями прохладного воздуха, будет опускаться на юг. Он будет трансформироваться под лучами солнца, и температура воздуха вновь начнет повышаться", – объяснила синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Холодная передышка не будет затяжной. Не исключено, что к концу июля дневная температура вновь станет приближаться к отметке 25–30 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что ждет москвичей в конце июля и в августе. По его словам, в последний месяц лета осадков прогнозируется меньше нормы, по большей части они будут носить кратковременный, локальный характер.