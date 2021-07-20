Какие станции метро недоступны с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:26

Главная / Новости /

Метеоролог рассказала, надолго ли в Москве задержится похолодание

Погодная передышка: надолго ли в Москве задержится похолодание
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, почему в ближайшие дни температура в столице начнет понижаться и сколько продлится похолодание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в четверг, 22 июля, в город придет похолодание. Специалист пояснил, что с этого дня температура воздуха прогнозируется близкой к климатической норме, однако по сравнению с той жарой, которая стояла в Москве ранее, она будет ощущаться как обвал холода.

По словам Поздняковой, похолодание в столице связано с циклоном, который будет перемещаться на север европейской части России.

"При такой ситуации с северными ветрами к нам будет поступать менее прогретый воздух, поэтому температура будет понижаться", – пояснила синоптик.

Такое похолодание или ослабление жары будет происходить поэтапно, постепенно. Мы ждем, что пик понижения придется на воскресенье, 25 июля.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Метеоролог добавила, что в воскресенье, 25 июля, в ночные часы температура будет понижаться до +9...+14 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +19...+24 градуса. Температура воздуха прогнозируется на 1–2 градуса ниже климатической нормы, отметила собеседница Москвы 24.

"Воскресенье окажется единственным холодным днем, потому что в последующие дни антициклон, который придет также с порциями прохладного воздуха, будет опускаться на юг. Он будет трансформироваться под лучами солнца, и температура воздуха вновь начнет повышаться", – объяснила синоптик.

Холодная передышка не будет затяжной. Не исключено, что к концу июля дневная температура вновь станет приближаться к отметке 25–30 градусов.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что ждет москвичей в конце июля и в августе. По его словам, в последний месяц лета осадков прогнозируется меньше нормы, по большей части они будут носить кратковременный, локальный характер.

Читайте также

Федотов Анатолий

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать