Метеоролог рассказал о температурных рекордах июля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Июль 2021 года в Москве может стать третьим в истории по средней температуре и восьмым по засушливости. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

Он отметил, что средняя температура к концу месяца может составить плюс 23 градуса. Это на 2,6 градуса выше многолетней нормы.

По словам синоптика, хотя нынешний июль в метеорологическом отношении получился нервным – волны аномальной жары сменялись похолоданием – среднемесячная температура оказалась выше многолетней нормы. Тишковец заявил, что по теплу это шестое место с 1948 года.

"Однако с учетом прогноза возможно, что нынешний месяц переместится на четвертую или даже третью строчку температурного пьедестала с окончательным средним показателем плюс 23", – сообщил он.

Жарче было только в июле 1972, 2001, 2002, 2010 и 2011 годов.

Синоптик заметил, что практически за весь месяц только восемь дней фиксировался дождь. По этой причине в столичный осадкомер попало всего 35 миллиметров, или 37% от положенного за весь июль.

Таким образом, за последние 55 лет этот июль по засушливости занимает восьмое место. При этом грозовой дождь с общим количеством осадков за сутки до 10–15 миллиметров может пройти в пятницу, предупредил Тишковец.

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