В Гидрометцентре пообещали жителям ЦФО приятные осадки

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Приятные осадки прогнозируются в центре Европейской России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По его словам, в ЦФО придет волна хорошего длительного тепла. При этом погода будет жаркой с осадками.

"Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут 27–29 градусов (тепла. – Прим. ред.), что на 2–3 градуса выше нормы", – сообщил метеоролог.

По прогнозу специалиста, дожди начнутся в ЦФО в среду, 28 июля, во второй половине дня. Кроме того, заметные осадки ожидаются и в четверг. После постепенно начнет снижаться атмосферное давление.

"Будут небольшие дождики и периоды сухой ясной погоды", – добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду.

По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни. Кроме того, заметно усилится ветер.