Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ждет москвичей в ближайшие выходные.

Ранее жителей столицы предупредили о кратковременных дождях с грозами в пятницу, 30 июля. По прогнозам синоптиков, в этот день максимальная температура в мегаполисе составит +24...+26 градусов.

По словам Поздняковой, кратковременные дожди, накрывшие столицу 30 июля, закончатся уже к вечеру.

"Мы сейчас находимся в зоне атмосферного фронта, который местами отмечается кратковременными ливневыми дождями, где-то гремит гроза. Но этот процесс значительного количества осадков нам не принесет, и мы ожидаем, что он закончится к 17–18 часам", – рассказала она.

При этом уже в субботу, 31 июля, осадков в столице не ожидается, а температура воздуха станет выше, уточнила синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист московского Метеобюро Атмосферное давление в субботу будет повышаться, нас ждет погода с переменной облачностью без осадков в течение всех суток. Ночь в Москве останется довольно теплой, +16...+18 градусов. Дневная температура будет достигать +26...+28 градусов.

Юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду будет смягчать жаркую погоду в субботу, отмечает специалист.

Что касается первого дня августа, то, по словам Поздняковой, месяц начнется с кратковременных дождей и температуры выше нормы.

"1-го числа ночью без осадков, а вот днем у нас местами кратковременный дождь. Фон температуры останется прежним, то есть температура воздуха и в первых числах августа будет на 3–4 градуса выше климатической нормы", – заявила синоптик.

При этом она добавила, что все выходные благодаря юго-западному ветру погода в городе останется комфортной для отдыха, удушающей жары наблюдаться не будет.

30 июля сообщалось, что в связи с сильными дождями на столичных улицах дежурят около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока.

Вместе с тем столичным рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды в связи с грозой и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду.