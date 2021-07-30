Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ждет москвичей в ближайшие выходные.
Ранее жителей столицы предупредили о кратковременных дождях с грозами в пятницу, 30 июля. По прогнозам синоптиков, в этот день максимальная температура в мегаполисе составит +24...+26 градусов.
По словам Поздняковой, кратковременные дожди, накрывшие столицу 30 июля, закончатся уже к вечеру.
"Мы сейчас находимся в зоне атмосферного фронта, который местами отмечается кратковременными ливневыми дождями, где-то гремит гроза. Но этот процесс значительного количества осадков нам не принесет, и мы ожидаем, что он закончится к 17–18 часам", – рассказала она.
При этом уже в субботу, 31 июля, осадков в столице не ожидается, а температура воздуха станет выше, уточнила синоптик.
Юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду будет смягчать жаркую погоду в субботу, отмечает специалист.
Что касается первого дня августа, то, по словам Поздняковой, месяц начнется с кратковременных дождей и температуры выше нормы.
"1-го числа ночью без осадков, а вот днем у нас местами кратковременный дождь. Фон температуры останется прежним, то есть температура воздуха и в первых числах августа будет на 3–4 градуса выше климатической нормы", – заявила синоптик.
При этом она добавила, что все выходные благодаря юго-западному ветру погода в городе останется комфортной для отдыха, удушающей жары наблюдаться не будет.
30 июля сообщалось, что в связи с сильными дождями на столичных улицах дежурят около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока.
Вместе с тем столичным рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды в связи с грозой и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду.
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